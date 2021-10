Cidades Operação do MP identifica mais de 148 hectares de desmatamento irregular em Goiás As multas aplicadas no estado somaram R$ 745 mil

Uma operação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) identificou mais de 148 hectares de desmatamento irregular no Estado. A ação Mata Atlântica em Pé ocorreu simultaneamente em 17 estados brasileiros e foi coordenada nacionalmente pelo Ministério Público do Paraná. Em Goiás, foram aplicadas multas que somaram R$ 745 mil. A finalidade da ação foi identi...