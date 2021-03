Cidades Operação do MP em Foz do Iguaçu mira casal investigado por lavagem de dinheiro Milton Gomes e Bianca Cruz Martinez deverão responder ainda por uso de documentos falsos

Por meio da Operação sem Fronteiras, que está sendo deflagrada nesta terça-feira (16), na cidade de Foz do Iguaçu, os Ministérios Públicos de Goiás (MP-GO) e do Paraná (MPPR) buscam cumprir mandados de prisão contra Milton Gomes e Bianca Cruz Martinez. O casal é investigado por uso de documentos falsos e lavagem de dinheiro. Segundo informações do MP-GO, Milton Gomes ...