Cidades Operação do MP apura irregularidades na Associação Filhos do Pai Eterno Segundo o órgão, ainda não há informações sobre quais irregularidades ou os locais de busca e apreensão, ou se há prisões

Atualizada às 8h21. O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), realiza nesta sexta-feira (21) uma operação que apura irregularidades relacionadas à Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe). A ação acontece em parceria com a Secretaria de Segurança Pública para investigar a lavagem de milhõ...