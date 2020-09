Cidades Operação do MP apura fraudes na compra de equipamentos médicos no DF e há mandados em GO, RJ e SP As fraudes teriam ocorrido entre os anos de 2009 e 2015 e não tem relação com a pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2)

Atualizada às 8h25. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e a Polícia Civil do DF (PCDF) realiza na manhã desta quinta-feira (10) uma megaoperação que investiga supostas fraudes na compra de equipamentos hospitalares pela Secretaria de Saúde de Brasília em gestões anteriores. As equipes cumprem 46 mandados em Goiás, Rio de Janeiro, Sã...