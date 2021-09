Cidades Operação do MP apura fraudes em licitações para compra de medicamentos judicializados em Formosa É estimado um prejuízo de R$ 2 milhões aos cofres públicos do município entre os anos de 2020 e 2021

Duas pessoas foram presas temporariamente e sete mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, na manhã desta segunda-feira (13), durante uma operação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) em conjunto com a Polícia Civil (PC), em Formosa, que investiga fraudes na aquisição de medicamentos judicializados, com dispensa de licitações. É estimado um prejuízo de R...