Cidades Operação do BRT em Goiânia será licitada CMTC divulga edital que vai escolher tipo de modelo operacional do corredor Norte-Sul, acatando recomendação do Ministério Público Federal

O corredor BRT Norte-Sul deverá ser operado por um contrato diferente da concessão atual do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia. Isso permitirá, a partir de processo licitatório, que uma nova empresa possa trafegar no trecho entre o Terminal Recanto do Bosque, na Região Noroeste da capital, e o Terminal Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia. A Comp...