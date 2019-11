Cidades Operação de combate à clandestinidade apreende 3 toneladas de carne irregular, no Norte de Goiás De acordo com o Ministério Público, em 34 estabelecimentos foram encontrados itens vencidos, não inspecionados, armazenados fora da temperatura adequada e sem condições de higiene

Mais de três toneladas de carne imprópria para consumo foram apreendidas nesta semana no interior do Estado, durante uma operação deflagrada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO). Foram inspecionados 38 estabelecimentos no município de Niquelândia e em Colinas do Sul. Em 34 deles, foram encontradas irregularidades. Dentre elas, a comercialização de itens vencidos, n...