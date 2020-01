Cidades Operação de ano-novo nas estradas federais registra menos acidentes e mortes Segundo a polícia, as multas aplicadas aos motoristas que ingeriram bebidas alcoólicas e àqueles que realizaram ultrapassagens em locais proibidos foram as mais comuns na última semana

Menos acidentes e mortes foram registrados em rodovias federais do País do dia 28 de dezembro de 2019 a 1º de janeiro de 2020, quando vigorou uma operação de ano-novo realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo o órgão, aconteceram 863 acidentes e 70 mortes no período, números menores que os os 916 acidentes com 75 mortes no feriado do ano p...