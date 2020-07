Cidades Operação da PRF apreende 29 motocicletas no entorno do Distrito Federal As principais irregularidades encontradas foram condutores inabilitados, falta de equipamentos obrigatórios e licenciamento atrasado

Vinte e nove motocicletas foram apreendidas nesta quinta-feira (30), na BR-040, no Entorno do Distrito Federal (DF). As apreensões ocorreram durante a Operação Duas Rodas, da Polícia Rodoviária Federal do DF, realizada nos perímetros urbanos de Luziânia e Valparaíso de Goiás. A operação consistiu na fiscalização de motocicletas e condutores, com o objetivo de dim...