Cidades Operação da Prefeitura de Goiânia causa princípio de tumulto com ambulantes na 44 Fiscais do município, vinculados à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), apreenderam mercadorias de ambulantes, que protestaram contra a ação

Uma operação de órgãos da Prefeitura de Goiânia provocou um princípio de tumulto na região da Rua 44 na manhã desta quarta-feira (11). Com o apoio de Guardas Civis Metropolitanos, agentes do Código de Postura do município, vinculados à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), apreenderam mercadorias de ambulantes, que protestaram contra a ação. Em nota, ...