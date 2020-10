Cidades Operação da Polícia Civil com mandados em Goiás mira grupo de estelionatários Conforme informações preliminares, a operação se desencadeou em Morrinhos, na Região Sudeste do Estado

Uma operação comandada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) na manhã desta quinta-feira (15), com cinco mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão no Paraná e em Goiás, tenta desmantelar uma associação criminosa chefiada por um dos maiores estelionatários do país. Conforme informações preliminares, a operação se desencadeou em Morrinhos, na Região Sudeste d...