Um homem foi preso na sexta-feira (8), suspeito de tráfico de drogas, com 150 pedras de crack prontas para venda e mais R$ 238,00, durante a Operação Fecha Biqueira, da Polícia Militar (PM), no Setor Morada do Sol, em Rio Verde.

Segundo a corporação, durante o patrulhamento, os policiais perceberam o rapaz em atitude suspeita e fizeram a abordagem. Ele estava com a droga e o dinheiro da venda dos entorpecentes. Ele foi encaminhado para a 8ª Delegacia Regional de Polícia (DRP), e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas