Cidades Operação da PF prende 15 por tráfico de drogas em SP

A Polícia Federal (PF) prendeu ontem (6) 15 pessoas envolvidas com um esquema de facilitação do envio de cargas de cocaína para o exterior por meio do Aeroporto de Viracopos em Campinas, interior de São Paulo. Outros dois acusados de tráfico internacional de drogas estão foragidos e um não foi encontrado, mas há previsão de que ele se apresente. As prisões fazem parte da ...