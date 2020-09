Cidades Operação da PF investiga fraudes no Ibama e cumpre mandados em Goiás, 6 Estados e no DF Os agentes cumprem 5 mandados de prisão e 48 de busca e apreensão

Atualizada às 10h. Com o objetivo de investigar fraudes em certificados digitais de fiscais e gestores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovavéis (Ibama), a Polícia Federal (PF) realiza nesta terça-feira (15) a operação Tokens. Os agentes cumprem 5 mandados de prisão e 48 de busca e apreensão em Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Gr...