Cidades Operação da PF faz a maior apreensão de madeira da história Batizada de Handroanthus GLO, ação reteve 131,1 mil metros cúbicos de toras extraídas no oeste do Pará

Uma operação da Polícia Federal na divisa do Pará com o Amazonas culminou na maior apreensão de madeira nativa da história do Brasil. Ao longo dos últimos dias, os agentes retiveram 131,1 mil metros cúbicos de toras, volume suficiente para a construção de 2.620 casas populares. As 43.700 toras estão dispersas por diversas esplanadas (pátios de madeira) ao longo ...