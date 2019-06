Cidades Operação da PF combate fraudes em financiamentos rurais em Goiás Ação cumpre 25 mandados de busca e apreensão na capital e em Anápolis, Crixás, Nova América, Nova Crixás e Rubiataba

Um ex-gerente do Banco do Brasil de Crixás, na região Norte de Goiás, e empresários são alvos de uma operação da Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira (26), em Goiânia e em cinco municípios do Estado. De acordo com a investigação, eles são suspeitos de fraudar financiamentos das linhas de créditos do Financiamento de Desenvolvimento Rural (FCO Rural), do Financiamento d...