Cidades Operação da Central Covid-19 fiscaliza bares de Goiânia a partir desta quinta-feira (28) Decreto do prefeito Rogério Cruz para conter o avanço de casos de Covid estabeleceu horários para fechamento de estabelecimentos noturnos

Em Goiânia a Central de Fiscalização Covid-19 começa a fiscalizar nesta quinta-feira (28) o cumprimento do decreto municipal que determina horário de funcionamento dos estabelecimentos noturnos na capital com objetivo de conter o avanço do coronavírus. Inicialmente a força-tarefa vai se concentrar no Setor Marista, mas irá chegar a todas regiões de Goiânia. Pelo decret...