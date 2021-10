Cidades Operação cumpre mandados na Comurg, em Goiânia De acordo com informações iniciais, sete mandados de prisão e 36 de busca e apreensão são realizados nesta terça-feira

Atualizado às 10:00 desta terça-feira (26) Uma operação do Ministério Público do Estado de Goiás, com apoio da Polícia Militar (PM), cumpre sete mandados de prisão e 36 de busca e apreensão relacionados a um esquema de fraudes de licitação envolvendo uma grande empresa de pneus. Alguns desses mandados foram cumpridos na sede da Companhia de Urbanização do Município ...