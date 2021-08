Cidades Operação cumpre mandados em Goiás contra suspeitos de aplicar golpe do novo número O prejuízo causado as vítimas ultrapassa os R$ 650 mil

Atualizada às 10h33. Suspeitos de envolvimento no “golpe do novo número” são alvos, na manhã desta terça-feira (31), da operação Inaequo da Polícia Civil (PC). A ação cumpre 31 mandados, entre prisões e busca e apreensões em Goiânia e em Senador Canedo. Alguns alvos pertencem ao “segundo escalão” do grupo e usam, de acordo com a polícia, estabelecimentos comerciais pa...