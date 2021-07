Cidades Operação cumpre mandados contra suspeitos de abuso sexual de menores de idade em São Simão Segundo o MP-GO, foram cumpridos um mandado de prisão e três de busca e apreensão; seis vítimas teriam feito denúncias

Três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva foram cumpridos nesta quarta-feira (28), em São Simão, no Sudoeste do Estado, contra suspeitos de abuso sexual de menores de idade. Segundo o MP-GO, seis vítimas procuraram o órgão para denunciar os investigados. As ações, deflagradas em conjunto com a Polícia Civil, integram a operação Paideia. Em razão ...