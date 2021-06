Atualizada às 9h26.

A oitava fase da Operação Luz na Infância, que combate crimes de abuso e exploração sexual praticados pela internet contra crianças e adolescentes, cumpre nesta quarta-feira (9) 176 mandados de busca e apreensão em Goiás, mais 17 Estados e cinco países.

Até o início desta manhã, segundo informações da Polícia Civil (PC) de Goiás, dois homens tinham sido presos em flagrante por compartilhar e armazenar material de pornografia infantil. No Estado, devem ser cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Aparecida de Goiânia, Anápolis, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental e Rio Verde.

Além de Goiás, as ordens judiciais são cumpridas em São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Paraná, Ceará, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Alagoas, Piauí, Bahia, Maranhão, Amazonas, Rio Grande do Sul e nos países Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá e Equador.

A ação é realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e no Brasil conta com o apoio da Polícia Civil (PC).

Os investigados por armazena material pornográfico infantil podem ser condenados de um a quatro anos de reclusão. Agora para os suspeitos de compartilhar a pena pode chegar a seis anos e para quem produz é de quatro a oito anos de reclusão.