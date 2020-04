A partir desta quarta-feira (8) o número de terminais de ônibus atendidos pela operação dos bombeiros para desinfecção dos espaços públicos passa a atender dez endereços. Além dos cinco terminais do Eixo Anhanguera, entram na lista os terminais das Bandeiras, Goiânia Viva, Isidória, Parque Oeste e Vera Cruz. Com isso, os militares esperam conseguir reduzir as possibilidades de contágio pelo novo coronavírus tanto em Goiânia quanto na região metropolitana.

O coordenador da operação é o tenente coronel dos Bombeiros, Washington Luiz Vaz Júnior. Ele explica que o trabalho consiste em aplicar a solução de descontaminação, composta por hipoclorido diluído. “A solução é aplicada nos pátios, corrimões, guarda-corpo, pilastras, muretas e assentos. A intenção é reduzir, ao máximo, a possibilidade de contágio nesses espaços que não tem como serem fechados.”

As ações ocorrem nas segundas, quartas e sextas-feiras e não tem data para serem interrompidas. As atividades ocorrem no período noturno e com o aumento de terminais para serem desinfectados, mais equipes vão se revezar para o trabalho. Além dos dez terminais, as 19 plataformas de embarques e desembarques do Eixo Anhanguera também recebem a ação.

As equipes são divididas por setores e as pessoas são orientadas a não se aproximarem durante a aplicação dos produtos, o que pode levar de cinco a dez minutos. Depois orientam os coordenadores dos terminais a pedirem que os passageiros aguardem mais cerca de dez minutos antes da liberação do pátio.