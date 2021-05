Cidades Operação contra a pedofilia cumpre mandados em Goiás, 17 Estados e no Distrito Federal As investigações duraram mais de um ano e conseguiram identificar uma rede mundial de computadores, onde fotos e vídeos com imagens de crianças eram trocadas, informou a Polícia Civil

Atualizada às 9h56. Uma operação da Polícia Civil (PC), nesta terça-feira (18), contra a pedofilia visa cumprir 68 mandados de busca e apreensão. Há cinco ordens judiciais em Goiás e as demais devem ser cumpridas em 17 Estados e no Distrito Federal (DF). Veja relação abaixo. A PC informou que não há mandados de prisão, mas as pessoas podem ser presas em flag...