Cidades Operação combate transporte clandestino na Região da 44, em Goiânia Ação visa também combater a sonegação fiscal

Empresas de turismo que atuam no transporte clandestino de passageiros na Região da 44 foram alvos de uma operação, nesta sexta-feira (6), em Goiânia. A intervenção visa combater o aliciamento e transporte dos passageiros no trecho capital - Brasília (DF) e também a sonegação fiscal. A ação integrada conta com agentes da Polícia Civil, da Secretaria da Economia, em p...