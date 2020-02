Cidades Operação combate tráfico interestadual de drogas sintéticas em Goiás, em Santa Catarina e no DF São cumpridos 12 mandados de prisão temporária e 17 de busca e apreensão

Uma ação da Polícia Civil na manhã desta terça-feira (11) combate o tráfico interestadual de drogas sintéticas, principalmente ecstasy e LSD, em Goiás, no Distrito Federal (DF) e em Santa Catarina. São cumpridos 12 mandados de prisão temporária e 16 de busca e apreensão. Alguns dos suspeitos foram presos em cidades do Entorno do DF e serão levados para a Coordenação E...