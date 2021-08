Cidades Operação com mandados em Goiás combate desvios de OSs em hospitais públicos do Pará Os agentes cumprem 95 mandados de busca e apreensão e 60 de prisão

Atualizada às 10h20. A Polícia Federal do Pará (PF-PA) realiza, nesta quarta-feira (18), a Operação Reditus em oito estados brasileiros, incluindo Goiás. O objetivo da ação, que é desdobramento da Operação SOS, é combater o desvio de recursos públicos na área da Saúde por meio da contratação de organizações sociais para gestão de hospitais públicos no estado do Pará....