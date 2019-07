Cidades Operação apreende meia tonelada de maconha entre a divisa de Goiás com Mato Grosso Suspeitos estavam em dois carros e entraram no estacionamento de um hotel quando foram abordados

Meia tonelada de maconha foi apreendida e dois homens presos, na noite desta segunda-feira (8), em Aragarças, na divisa de Goiás com Mato Grosso. Segundo a Polícia Militar (PM), os suspeitos estavam em dois carros e entraram no estacionamento de um hotel quando foram abordados. O entorpecente foi localizado no porta-malas dos veículos. A dupla foi presa em flagra...