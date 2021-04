Cidades Operação apreende mais de 600 quilos de maconha em Águas Lindas de Goiás Os alvos da operação responderão por tráfico interestadual de drogas, com pena de até 25 anos de prisão

Atualizada às 8h50. Seiscentos e vinte quilos de maconha foram apreendidos e quatro pessoas presas, neste sábado (17), em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A ação realizada pela Polícia Federal (PF) em conjunto com as policias Militar de Goiás e do Distrito Federal teve como objetivo desarticular uma quadrilha apontada como responsável pelo...