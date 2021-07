Cidades Operação apreende 55 botijões de gás armazenados de forma irregular em Goiânia Caso seja comprovado crime, os responsáveis poderão ser condenados a pena de 1 a 5 anos de prisão

Uma operação da Polícia Civil (PC) apreendeu nesta terça-feira (13) 55 botijões de gás que estavam armazenados de forma irregular em dois pontos distintos de Goiânia. Segundo a corporação, as apreensões aconteceram no Residencial Buena Vista I e no Setor Santa Fé I. A PC informou que a ação é mais uma fase de uma investigação iniciada há 2 meses em conjunto com a ...