Cidades Operação Anhanguera cumpre mandados em Cocalzinho, Águas Lindas e DF nesta sexta-feira (23) Parte da ação pode estar relacionada a pessoas suspeitas de ajudarem na fuga de Lázaro Barbosa, fugitivo morto durante confronto policial em 28 de junho deste ano

Nesta sexta-feira (23), uma operação conjunta entre as Polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal está cumprindo 37 mandados de busca e apreensão em Águas Lindas de Goiás e Girassol – distrito de Cocalzinho -, e no Distrito Federal. Segundo as últimas informações, quatro pessoas foram presas e encaminhadas à delegacia de Águas Lindas. A Secretaria de Seg...