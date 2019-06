Cidades Operação 6º Mandamento: policiais acusados de homicídio devem ser julgados nesta terça-feira (11) Militares também são apontados como integrantes de um grupo de extermínio

O tenente da Polícia Militar (PM) Vitor Jorge Fernandes, de 35 anos, e os cabos Cláudio Henrique Camargos, 48, Alex Sandro Souza Santos, 44, e Ricardo Rodrigues Machado, 38, devem ser julgados nesta terça-feira (11), em Goiânia. A sessão está prevista para começar às 8h30, no Fórum Cível Heitor Moraes Fleury, no Park Lozandes, na capital e será presidida pelo juiz Jesseir C...