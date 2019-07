Cidades Operário é soterrado até o pescoço após desmoronamento de terra em Goiânia Seis viaturas e aproximadamente 18 bombeiros foram enviados para o local

Um operário de uma obra está soterrado até o pescoço por conta de um desmoronamento de terra, que aconteceu nesta quinta-feira (18), na Rua Roma, no Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia, próximo ao posto de saúde do setor. O Corpo de Bombeiros informou que há risco de novo soterramento e com isso os militares estão fazendo um escoramento no local. De acordo com a ...