Cidades Onze pessoas são flagradas em casa de jogos de azar em Goiânia O caso foi descoberto pela Polícia Militar de Goiás após uma denúncia anônima; agentes apreenderam 15 máquinas caça-níqueis

Onze pessoas foram flagradas em uma casa de jogos de azar e 15 máquinas caça-níqueis foram apreendidas, no fim da noite de sexta-feira (6), no setor Sudoeste, em Goiânia. O caso foi descoberto pela Polícia Militar de Goiás (PM-GO) após uma denúncia anônima. De acordo com a PM-GO, quando os agentes chegaram ao estabelecimento flagraram dois funcionários e nove client...