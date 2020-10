Cidades Onze novas mortes por Covid-19 são registradas nas últimas 24 horas em Goiás Cento e setenta e nove novos casos da doença foram confirmados no mesmo período

Onze novas mortes em decorrência do coronavírus (Sars-CoV-2) e 179 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas em Goiás. Os dados foram divulgados na tarde desta segunda-feira (12) pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). De acordo com a pasta, o Estado já contabiliza 5.205 mortes. 🔘 Acesso o nosso especial 'Coronavírus Sem Mistério' e c...