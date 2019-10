Cidades Onze linhas do transporte coletivo terão mudanças na região metropolitana de Goiânia Alterações passam a valer a partir desta quarta-feira (2)

Atualizado às 16h26 O itinerário de onze linhas do transporte coletivo de Goiânia e da região metropolitana da capital serão alterados a partir desta quarta-feira (2). De acordo com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), as mudanças foram determinadas após processo de avaliação e têm o objetivo de melhorar o atendimento. Algumas delas foram m...