Cidades Onde estão as araras de Goiânia? UFG pretende descobrir, com o apoio da sociedade, quantas são, onde vivem e de que se alimentam as araras-canindé que colorem os céus da capital

Impossível ficar alheio a elas. As araras-canindé são coloridas e barulhentas e, em determinadas épocas do ano, surgem por toda Goiânia em lugares inusitados. Desde agosto do ano passado, pesquisadores do Laboratório de Etnobiologia e Biodiversidade do Núcleo Takinahaky da Universidade Federal de Goiás (UFG) estudam a ecologia dessas aves no cenário urbano da capital. O p...