Cidades Onda de calor marca segunda quinzena de outubro e temperaturas devem ficar acima dos 35°C em Goiânia Inmet alerta sobre perigo para a baixa umidade, que deve se aproximar dos 10%

Quem se apegou ao tempo mais ameno da semana passada, inclusive com chuva, em Goiânia, provavelmente deve sofrer mais nos próximos dias. A previsão é de tempo seco no início da segunda quinze de outubro, combinado com uma onda de calor. Os termômetros devem alcançar, inclusive, temperaturas acima dos 35°C nos próximos dias na capital. O Instituto Nacional de Met...