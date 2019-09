Cidades Onda de calor eleva temperatura a 38 °C em Goiânia Umidade relativa do ar pode cair a 10%. Previsão para o fim de semana é de calor e tempo seco em todo o Estado

Uma onda de calor leva as temperaturas à casa dos 38 °C, nesta sexta-feira (13), em Goiânia. O fenômeno é causado por um bloqueio atmosférico, que impede as massas de ar de se encontrarem na Região Central do País. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que explica que as máximas na região podem ficar em torno dos 40 °C. Já a umidade relati...