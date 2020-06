Cidades Onça pintada morre atropelada na BR-050, em Ipameri Com o impacto, o radiador do caminhão ficou danificado

Uma onça pintada adulta morreu atropelada na noite deste domingo (7) no quilômetro 131, da BR-050 em Ipameri, Região Sudeste de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro envolvido contou que trafegava normalmente pela rodovia quando, inesperadamente, o animal tentou atravessar a pista e foi atingido pelo caminhão. De acordo com a PRF,...