Onça parda é morta com tiro na nuca no município de Goianésia

O corpo de uma onça parda, morta com um tiro na nuca foi encontrado por ciclistas no sábado, 30 de maio, às margens da GO-080, entre Jaraguá e Goianésia, municípios da região central de Goiás. O animal estava nas proximidades do Distrito de Mirilândia. De acordo com relatos de testemunhas, os ciclistas estavam olhando o corpo da onça quando um casal chegou e, sem...