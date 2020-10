Cidades Onça Ousado tem alta e aguarda órgãos competentes para voltar para Pantanal Depois de um mês de tratamento com laserterapia e ozônioterapia, felino está recuperado e pronto para ir para casa. ICMBio será o responsável pelo retorno, mas ainda não informou data

A onça Ousado, que estava em tratamento contra queimaduras nas patas por conta de incêndios florestais no Pantanal, teve alta esta semana. Agora ele aguada posicionamento dos órgãos competentes para voltar para casa. O animal, que é famoso no Mato Grosso por se exibir para turistas, continuará na unidade da Organização não Governamental (ONG) Nex no Extinction, em Corumbá d...