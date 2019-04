Vida Urbana Onça ameaçada de extinção se reproduz no zoológico de Goiânia Além disso, outros animais nasceram no local, que também recebeu filhotes encaminhados pelo Ibama. Ao todo, 16 novos animais serão atração do parque nos próximos dias

Um casal de onça-pintada, maior felino da fauna brasileira, se reproduziu no zoológico de Goiânia e o fato tem sido comemorado pelos funcionários do local. Além de ser uma espécie ameaçada de extinção, um dos dois filhotes tem o pelo escuro, que é um fator raro. Além disso, outros 14 animais nasceram ou foram encaminhados para o parque desde dezembro do ano passado, e...