Uma onça-parda foi flagrada por câmeras de segurança em uma reserva particular em Niquelândia, município goiano localizado no norte do Estado. De acordo com o Legado Verdes do Cerrado, essa é a primeira vez que o animal, considerado o segundo maior felino das Américas e o quarto maior do mundo, é visto no local, em uma área próxima ao Rio Traíras.

Ainda segundo a reserva, as imagens apontam que se trata de uma onça macho, adulta e perfeitamente saudável. Anteriormente, as câmeras de monitoramento já registraram também animais como anta, caititu, veado e cachorro do mato.

O Legado Verdes do Cerrado é uma área de 32 mil hectares, composta em 80% pela vegetação nativa do cerrado, e pertence à Companhia Brasileira de Alumínio (CBA).