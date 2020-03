Cidades OMS: número de países com casos de coronavírus ultrapassa 100, com 3.584 mortes Já são 105.586 registros da doença em todo o globo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que, entre este sábado e hoje (domingo), oito países confirmaram seus primeiros casos de coronavírus. Com isso, já são 105.586 registros da doença em 102 nações, com 3.584 mortes. A maior parte dos casos está concentrada na China, onde 80.859 pessoas foram infectadas, entre as quais 3.100 morreram. Fora do país asiáti...