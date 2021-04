Cidades OMS não indica ivermectina para tratamento da covid-19 Postagem do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, exibe uma imagem em que aparece com uma seta para a legenda “Médicos europeus pedem uso urgente da ivermectina”

Publicação que exibe imagem do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, com uma seta para a legenda “Médicos europeus pedem uso urgente da ivermectina”, não menciona que Adhanom aparece na reportagem em um trecho que fala justamente da não-recomendação da OMS do uso da ivermectina no tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Conteúdo verificado – Postagem em...