Cidades OMS interrompe testes com hidroxicloroquina e lopinavir/ritonavir Estudos realizados com os medicamentos usados no tratamento de malária e HIV não verificaram redução de mortalidade em pacientes hospitalizados pela covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou neste sábado, 4, que irá descontinuar os testes do projeto Solidariedade com a hidroxicloroquina e o lopinavir/ritonavir (utilizado no tratamento de HIV), já que os medicamentos não reduziram a mortalidade de pacientes hospitalizados com a covid-19. A decisão foi tomada por recomendação do Comitê Diretor Internacional do projeto ...