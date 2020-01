Cidades OMS: há evidência de transmissão de coronavírus por contato Ao fim de uma reunião para decidir se declararia a situação como emergência de saúde pública, a OMS definiu continuar as discussões amanhã, mas ponderou que as "ações públicas" para conter a disseminação do vírus já estão em andamento

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 22, que "há evidências" de transmissão por contato humano do novo tipo de coronavírus, "mas isso não determina o impacto" do surto com o vírus. Ao fim de uma reunião para decidir se declararia a situação como emergência de saúde pública, a OMS definiu continuar as discussõ...