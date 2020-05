Cidades OMS diz que será preciso alterar estilo de vida até o fim da pandemia Declaração foi dada no dia em que se completam 40 anos da erradicação da varíola - uma das doenças mais mortais da humanidade

O diretor do programa de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, afirmou nesta sexta-feira, 8, que há um caminho para o fim da pandemia, mas que é preciso continuar vigilante e adotar mudanças no modo de viver até lá. As declarações foram dadas no dia em que se completam 40 anos da erradicação da varíola - uma das doenças mais mortais da humanidade -...