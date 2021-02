Cidades OMS diz que não há evidência de que mercado de Wuhan foi epicentro da pandemia Comissão encontrou registro de circulação do Sars-Cov-2 em outros locais da China; segundo líder da equipe, hipótese de origem em laboratório é 'extremamente improvável'

Não há informação suficiente para estabelecer que o epicentro da pandemia de Covid-19 tenha sido o mercado de frutos do mar de Huanan, local do primeiro grupo conhecido de infecções na cidade chinesa de Wuhan, afrimou nesta terça (9) a comissão comandada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para pesquisar a origem do Sars-Cov-2. A equipe chegou em 14 de janeir...