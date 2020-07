Cidades OMS alerta que remdesivir pode não funcionar e pede cautela acerca da vacina Alerta foi feito pela cientista-chefe da organização, Soumya Swaminathan

A cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Soumya Swaminathan, disse que o uso do medicamento remdesivir pode não ser eficaz no tratamento de pacientes com o novo coronavírus. Há pesquisas conflitantes em relação ao antiviral. "Não sabemos se é eficaz, mas o plano é continuar com as pesquisas, precisamos responder a questões, como as taxas de mortalid...